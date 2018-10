Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (17.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) unter die Lupe,Nackenschlag für den Pharmakonzern: Express Script, einer der größten Verkäufer verschreibungspflichtiger Arzneimittel in den USA, werde die Kosten für die Therapie zur Migräne-Prophylaxe nicht übernehmen. Dafür übernehme das Unternehmen die Kosten für die Konkurrenz-Mittel von Amgen/Novartis und Eli Lilly. Gerade im wichtigen US-Markt sei dies ein herber Dämpfer für die Ratiopharm-Mutter TEVA.Ausgehend vom Jahrestief aus dem Jahr 2017 bei 9,38 Euro habe sich die TEVA Pharmaceutical-Aktie im Zuge einer starken Kurserholung mehr als verdoppeln können. Doch die Risiken in Form von Preis- und Konkurrenzdruck seien weiter hoch. Dazu komme die hohe Nettoverschuldung von über 20 Milliarden Dollar.Anleger sollten die TEVA Pharmaceutical-Aktie unverändert meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2018)Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:18,10 EUR -5,19% (17.10.2018, 16:03)