Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (02.10.2018/ac/a/n)



Boston (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der Analystin Ami Fadia von Leerink Swann & Co.:Laut einer Aktienanalyse äußert Analystin Ami Fadia vom Investmenthaus Leerink Swann & Co. im Hinblick auf die Aktien des Biotechkonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nunmehr die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die geschäftliche Lage von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. befinde sich auf dem aufsteigenden Ast. Zudem würden sich die Bewertungsmultiplen im gesamten Generikasektor erhöhen.Die Lage des Unternehmens habe sich in den letzten Monaten verbessert da es das Management geschafft habe das Copaxone-Geschäft trotz zweier neuer generischer Präparate zu verteidigen, das Wachstum von Austedo sicherzustellen und die Ajovy-Zulassung termingerecht zu erhalten. Außerdem baue TEVA die Kosten schneller ab als angenommen, was im Hinblick auf die Verringerung der Verschuldung hilfreich sei, so die Analystin Ami Fadia.Die Aktienanalysten von Leerink Swann & Co. stufen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse den Titel von "underperform" auf "market perform" hoch und erhöhen das Kursziel von 16,00 auf 24,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:18,55 Euro -0,27% (02.10.2018, 14:27)