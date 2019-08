NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

6,255 USD +1,54% (16.08.2019, 16:00)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (16.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) unter die Lupe.In den zurückliegenden drei Jahren habe die TEVA Pharmaceutical-Aktie knapp 90% an Wert verloren. Der einstige aufstrebende Generika-Star sei mittlerweile zum Sorgenkind verkommen. Denn durch teure Übernahmen schiebe das Unternehmen einen hohen Schuldenberg vor sich her und kämpfe mit rückläufigen Umsätzen beim Top-Seller Copaxone. Doch damit nicht genug. Jetzt habe die Ratingagentur Moody's den Ausblick für TEVA von "Stabil" auf "Negativ" angepasst.TEVA Pharmaceutical kämpfe mit vielen hausgemachten Problemen, die Kursentwicklung der letzten drei Jahre spreche Bände. Auch wenn kurzfristig immer kleinere Erholungsbewegungen möglich seien: Anleger sollten um die optisch günstige TEVA Pharmaceutical-Aktie weiter einen großen Bogen machen. Die Risiken seien einfach zu groß, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2019)Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:5,62 EUR +1,44% (16.08.2019, 16:12)