Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

6,22 Euro -5,18% (08.08.2019, 15:58)



NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 7,11 -2,47% (08.08.2019, 16:07)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(08.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse des Analysten Ken Cacciatore von Cowen and Company:Ken Cacciatore, Aktienanalyst von Cowen and Company, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) weiterhin die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung.TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. zeige eine Entwicklung im Rahmen der Erwartungen. Das Unternehmen senke die Kosten und investiere gleichzeitig in Austedo und Ajovy.Trotz der soliden Performance im Markengeschäft seien die Produkte noch nicht substanziell genug, um die Belastungen in der Generikasparte ausgleichen zu können. Rechtsstreitigkeiten würden den Aktienkurs weiterhin überschatten. Anleger sollten vor einem Einstieg auf bessere Kurse bzw. klarere Verhältnisse warten, so der Ratschlag des Analysten Ken Cacciatore.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel weiterhin mit "market perform" ein und reduzieren das Kursziel von 16,00 auf 9,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:6,00 Euro -3,54% (08.08.2019, 15:51)