Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

Zürich (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse des Analysten Navin Jacob von der UBS:Laut einer Aktienanalyse vertritt Navin Jacob, Analyst bei der UBS, in Bezug auf die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nur noch eine neutrale Haltung.Die UBS-Analysten befürchten, dass auf TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. umfangreichere Schadensersatzforderungen zukommen könnten, nachdem das Unternehmen mit dem US-Bundesstaat Oklahoma einen Vergleich geschlossen habe. Außerdem könnte es im Hinblick auf die Generika-Pipeline zu Verzögerungen bei Markteinführungen kommen.Angesichts der zuletzt noch negativen Äußerungen des Managements im Hinblicke auf Vergleiche bedeute die Oklahome-Einigung nun eine stärkere Unsicherheit, so der Analyst Navin Jacob.Die Analysten der UBS stufen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 22,00 auf 12,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:8,98 Euro -10,20% (28.05.2019, 16:50)