XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

15,26 EUR -0,13% (07.04.2022, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

15,26 EUR -0,78% (07.04.2022, 10:32)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (07.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TAKKT: Gleich mehrere Faktoren machen die Aktie interessant - AktienanalyseZu den deutschen Nebenwerten, die unter dem Radar vieler institutioneller Investoren fliegen, gehört TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zu Unrecht, wie ein Blick auf den Chart des SDAX-Titels zeige. Seit dem Corona-Tief vor zwei Jahren habe sich der Kurs mehr als verdoppelt. Zudem sei die jüngste Korrektur am Gesamtmarkt an der Aktie vorbeigegangen. Der Büro- und Restaurantausstatter habe seine im Herbst gestutzten Jahresziele erfüllt. Der Umsatz sei 2021 um 10,4 Prozent auf 1,18 Mrd. Euro geklettert. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 21,7 Prozent auf 112,6 Mio. Euro vorangekommen. Stark seien vor allem die mittelfristigen Wachstumsziele ausgefallen. Der Umsatz solle bis 2025 auf zwei Mrd. Euro zulegen, wobei das Wachstum je zur Hälfte aus eigener Kraft sowie Zukäufen kommen solle. Gleichzeitig solle sich das EBITDA auf 240 Mio. Euro mehr als verdoppeln.Auch für 2022 sei TAKKT optimistisch. Das Unternehmen könne bislang an das "gute Wachstum vom Jahresende" anknüpfen, habe es geheißen. TAKKT erwarte ein hohes einstelliges prozentuales Wachstum aus eigener Kraft sowie ein EBITDA von 110 Mio. bis 130 Mio. Euro. Dabei gehe das Management davon aus, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das Geschäft begrenzt bleiben würden. Neben der operativen Entwicklung würden die Zukäufe der Beteiligungsfirma Haniel für Fantasie sorgen. Während die Familiengesellschaft schon seit vielen Jahren mit 50,25 Prozent knapp die Mehrheit gehalten habe, sei der Anteil im vergangenen Jahr auf 59,25 Prozent erhöht worden. Angesichts des hohen Cashflows sowie der sehr soliden Bilanz und geringer Nettoverschuldung wäre TAKKT prädestiniert für eine Komplettübernahme. (Ausgabe 13/2022)Börsenplätze TAKKT-Aktie: