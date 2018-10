XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (24.10.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).TAKKT werde morgen die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorlegen. Hofmann gehe davon aus, dass sich die positive Umsatzentwicklung aus Q2 (+5,4% yoy) in Q3 fortgesetzt habe und rechne daher mit einem Umsatz von 294 Mio. EUR (+5% yoy). Die EBITDA-Marge sollte zwar mit 13,6% (absolut 40 Mio. EUR) noch klar unter dem entsprechenden Vorjahreswert (14,6%) liegen aber spürbar besser ausfallen als in Q2 (12,2%), da die gestiegenen Frachtkosten wohl zum Teil durch höhere Preise kompensiert worden sein sollten. Die Guidance für das Gesamtjahr (Umsatz organisch +2 bis 4%, EBITDA-Marge 13 bis 15%) dürfte beibehalten werden.Mit Blick auf das Gesamtjahr steche insbesondere die von Hofmann erwartete Entwicklung der Nettoverschuldung ins Auge. Trotz Mittelabflüssen für Akquisitionen von knapp 60 Mio. EUR dürfte die bilanzielle Nettoverschuldung etwa auf dem Vorjahresniveau (135 Mio. EUR) verharren. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu Eigenkapital (Gearing) sollte daher auf ein rekordniedriges Niveau von lediglich 22,7% fallen. Hofmann sei daher zuversichtlich, dass das Management der HV im nächsten Jahre eine Sonderdividende vorschlagen werde, die er mit 0,50 EUR ansetze. Inklusive der regulären Dividende (0,55 EUR) erwarte der Analyst demnach eine Ausschüttung von 1,05 EUR je Aktie. Fundamental lasse sich das aktuelle Kursniveau auch im Fall einer leichten wirtschaftlichen Abkühlung nach Erachten des Analysten nicht rechtfertigen.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein, anhand historischer Bewertungsmultiplikatoren abgeleitetes Kursziel von 20 EUR und bekräftigt sein "kaufen"-Rating für die TAKKT-Aktie. Risiken für seinen Investment Case würden sich insbesondere aus gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten in den Kernregionen Nordamerika und Europa ergeben. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze TAKKT-Aktie: