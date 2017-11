Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

19,181 EUR +3,57% (03.11.2017, 10:11)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 200.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp drei Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (03.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Aktienanalystin Sabrina Taneja von der Commerzbank:Sabrina Taneja, Aktienanalystin der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Büroartikel-Versandhändlers TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).Die Sorgen der Investoren, ob sich die höheren Investitionen des Unternehmens wegen des Konkurrenzdrucks von Amazon lohnen würden, seien nach dem Kursrutsch mittlerweile eingepreist, so die Analystin. Das Wachstums aus eigener Kraft des Büromöbelversenders dürfte sich ab 2018 wieder beschleunigen. Er profitiere von einen guten Wirtschaftsausblick und der Digitalisierung.Sabrina Taneja, Aktienanalystin der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die TAKKT-Aktie mit einem Kursziel von 23,00 Euro und dem "buy"-Rating bewertet. (Analyse vom 03.11.2017)XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:19,13 EUR +3,77% (03.11.2017, 10:04)