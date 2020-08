Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

25,10 EUR -0,32% (25.08.2020, 10:13)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

25,06 EUR -0,48% (25.08.2020, 10:28)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (25.08.2020/ac/a/d)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Davidson Kempner European Partners, LLP senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der TAG Immobilien AG unter die Offenlegungsschwelle:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Davidson Kempner European Partners, LLP haben sich aus ihrem Engagement in den Aktien der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) weiter zurückgezogen.Der in London, UK, beheimatete Hedgefonds Davidson Kempner European Partners, LLP hat am 21.08.2020 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,54% auf 0,36% der Aktien der TAG Immobilien AG gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den TAG Immobilien AG-Aktien:0,81% CQS (UK) LLP (04.02.2020)0,70% Citadel Europe LLP (21.08.2020)0,36% Davidson Kempner European Partners, LLP (21.08.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 2,77% der TAG Immobilien-Aktien.Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie: