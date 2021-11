Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TAG Immobilien AG": Keine vorhanden



Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

26,29 EUR -1,42% (10.11.2021, 13:03)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

26,37 EUR -1,27% (10.11.2021, 13:00)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (10.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) weiterhin zu halten.In den ersten neun Monaten 2021 habe die TAG Immobilien AG Mieteinnahmen in Höhe von EUR 249,3 Mio. ausgewiesen, die damit gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 239,8 Mio. um 4,0% höher ausgefallen seien. Hieraus habe sich ein Anstieg des Mietergebnisses von EUR 197,8 Mio. auf EUR 204,2 Mio. ergeben. Der Gewinn vor Steuern habe sich von EUR 238,2 Mio. auf EUR 443,9 Mio. verbessert. Ursächlich hierfür seien neben dem soliden Mietwachstum vor allem die in der Berichtsperiode deutlich höheren Bewertungsgewinne aus dem Immobilienbestand von EUR 310,6 Mio. (Vorjahr: EUR 172,6 Mio.) gewesen. Seit Ende 2020 habe sich der deutsche Immobilienbestand der TAG Immobilien AG nur minimal von 88.313 auf 87.647 Einheiten per Ende September 2021 verringert.Im Gesamtportfolio sei der Leerstand auf 6,0% (Dezember 2020: 5,6%) gestiegen. Die Leerstandsquote der Wohnimmobilien habe sich gegenüber dem Jahresende 2020 von 5,3% auf nunmehr 5,7% erhöht. Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm habe nach neun Monaten 2021 im Wohnimmobilienportfolio einen Wert von EUR 5,53 (Ende 2020: EUR 5,48) erreicht. Auf vergleichbarer Basis habe das Mietwachstum nach drei Quartalen 2021 einen Wert von 1,8% gegenüber einem Anstieg von 1,4% im Geschäftsjahr 2020 erreicht.Nach neun Monaten 2021 habe die TAG Immobilien AG eine solide Steigerung der Mieteinnahmen sowie eine erhebliche Verbesserung der Bewertungsgewinne aus dem Immobilienbestand verzeichnet. Vor dem Hintergrund der soliden Entwicklung des operativen Ergebnisses (FFO) nach neun Monaten habe der Vorstand die Managementprognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und wird daher die Coverage der TAG Immobilien-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link