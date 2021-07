Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (16.07.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Immobilien-Sektorstudie die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) zu halten.Im ersten Quartal 2021 habe die TAG Immobilien AG Mieteinnahmen in Höhe von EUR 83,1 Mio. verzeichnet, die damit gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 79,7 Mio. um 4,4% höher ausgefallen seien. Hieraus habe sich ein Anstieg des Mietergebnisses von EUR 66,0 Mio. auf EUR 67,5 Mio. ergeben. Der Nettoinventarwert (NTA: Net Tangible Assets) gemäß Vorgaben der EPRA habe sich im Vergleich zum Ende 2020 von EUR 21,95 je Aktie auf EUR 22,13 je Aktie verbessert.Der FFO habe im Zeitraum von Januar bis März 2021 einen Wert von EUR 45,6 Mio. (+8,6%) gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 42,0 Mio. ausgewiesen. Der FFO je Aktie habe einen Zuwachs auf EUR 0,31 (Vorjahr: EUR 0,29) verzeichnet. Der FFO II (FFO zzgl. Erlöse aus Verkäufen und Geschäftstätigkeit in Polen) habe sich im Periodenvergleich auf EUR 48,6 Mio. (Vorjahr: EUR 42,3 Mio.) erhöht.Weiterhin würden die Wohnimmobilienunternehmen von günstigen Rahmenbedingungen profitieren, wobei sich die Bewertungen an der Börse nach einem zwischenzeitlichen Corona-Schock wieder als recht anspruchsvoll darstellen würden. Der Analyst bestätige sein Sektor-Rating mit "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link