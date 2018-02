Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,12 EUR +0,60% (22.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,19 EUR +1,37% (22.02.2018, 19:11)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich wie auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassen. Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei auf dem deutschen Immobilienmarkt und hier vor allem auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Auf Bestandshaltung und Asset Management ausgerichtet, realisiert der Konzern Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios. (22.02.2018/ac/a/d)



Essen (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) von "verkaufen" auf "kaufen" hoch.Vorläufigen Geschäftszahlen zufolge hätten sich die Nettomieterlöse 2017 um 7,5% auf 235,9 Mio. Euro verbessert. Der FFO I (operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) habe 21% auf 127,4 Mio. Euro bzw. auf 87 Cents/Aktie zugelegt. Der Net Asset Value (NAV)/Aktie sei auf 13,80 Euro (2016: 11,85 Euro) gestiegen. Der Verschuldungsgrad habe 52% (Q3/17: 57%) betragen. Die Dividende je Aktie solle stärker als bisher geplant auf 65 Cents (bisher 62 Cents) erhöht werden.Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden: Der FFO solle 135 bis 137 Mio. Euro bzw. 93 Cents/Aktie erreichen. Für das Geschäftsjahr 2018 plane TAG eine Dividende/Aktie von 70 Cents zu zahlen.TAG habe sehr gute Zahlen vorgelegt und die im Herbst angehobene Prognose sogar übertreffen können. Ausschlaggebend sei eine Fortsetzung der guten operativen Entwicklung im vierten Quartal gewesen. Aus diesem Grund solle die Dividende stärker als bisher geplant erhöht werden. Aufgrund der guten Situation am Immobilienmarkt habe das Immobilienportfolio einen Wertzuwachs von 550 Mio. Euro erfahren. Da TAG vorwiegend in B-Städten bzw. in Ostdeutschland vertreten sei, sei die Immobilienbewertung mit 845 Euro/m² bzw. dem 14,1Fachen der Jahresnettokaltmiete weiterhin sehr moderat.Im Zuge der Aktienmarktkorrektur und des Anstiegs der Kapitalmarktzinsen habe die Aktie deutlich verloren. Das Kursniveau bietet sich nach Erachten der Analysten der National-Bank AG zum Einstieg an: Die Aufwertung der Immobilien ist stärker ausgefallen als erwartet, sodass sich der NAV/Aktie deutlich verbessert hat. 2018 werde es zu einer fortgesetzten Höherbewertung kommen. Preisblasen, wie sie in einigen Großstädten auftreten würden, würden TAG aufgrund der Positionierung nicht tangieren. TAG offeriere zudem eine attraktive Dividendenrendite. Die Aktie besitze Aufwärtspotenzial und könnte das Allzeithoch erneut erreichen.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft die TAG Immobilien-Aktie daher auf "kaufen" mit Kursziel 17,00 Euro herauf. Der Anleger sollte jedoch die Zinssensitivität des Sektors im Auge behalten. (Analyse vom 22.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link