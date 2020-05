Deflation: Die COVID-19-Pandemie sei ein monumentaler Deflationsschock, die Nachfrage sei nach nahezu allem sprichwörtlich über Nacht weggebrochen. Sollte es sich hierbei nur um einen durchschnittlichen Abschwung handeln, dürfte die Talsohle erst im April 2021 erreicht werden. Allerdings gebe es Foster zufolge unzählige Faktoren, die dafür sprächen, dass die Rezession aufgrund des deflationären Drucks länger dauern werde als im historischen Mittel.



Verschuldung: Eine übermäßige Verschuldung könne in einer Deflation von einem Problem zu einer Krise auswachsen. Gemeinsam mit dem bereits bestehenden Schuldenberg tendiere die Staatsverschuldung der USA nun in Richtung von mehr als 100 Prozent des Bruttoinlandprodukts - der Staat werde möglicherweise nie in der Lage sein, das geschuldete Geld zurückzuzahlen. Aus Furcht vor einem ruinösen Anstieg der Kosten für den Schuldendienst werde die FED die Zinsen möglicherweise nie wieder anheben können.



Inflation: Die Zentralbanken hätten sich bereits jahrelang erfolglos bemüht, einen Anstieg der Löhne und Preise herbeizuführen. Ihre Geldpolitik habe stattdessen nur die Preise von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Immobilien aufgebläht. Sollte die Wirtschaft dennoch irgendwann auf den gewohnten Wachstumspfad zurückkehren, könnte die Gleichgültigkeit gegenüber der Inflation zusammen mit den massiven Fördermaßnahmen im Zuge der Pandemie zu einer hohen Lohn- und Preisinflation sowie zu Vermögensblasen führen.



Vertrauensverlust: Mit unbegrenzter quantitativer Lockerung in den USA, Rettungsprogrammen für alle Bereiche des Schuldenmarktes und Haushaltsdefiziten in noch höheren Billionenbereichen sei die Finanz- und Geldpolitik nicht mehr nur unkonventionell - mittlerweile sei sie sogar gefährlich geworden. Die FED könnte kurz davor stehen, Geld direkt an das Finanzministerium auszugeben, damit es die Ausgaben und den Schuldendienst finanzieren könne. Ähnlich wie beim Ende des Bretton-Woods-Systems in den 1970er Jahren könnten dadurch Anleger und das Ausland das Vertrauen in den US-Dollar verlieren. (20.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - In seinem aktuellen Goldkommentar beobachtet Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck, dass sich sowohl institutionelle als auch private Anleger mit Gold einzudecken scheinen, um es in unsicheren Zeiten als Wertanlage oder zur Absicherung zu halten.Entsprechend habe der Goldpreis am 14. April mit 1.747 US-Dollar je Unze ein neues Siebenjahreshoch erreicht und die Gewinne dann auf dem Niveau von 1.700 US-Dollar konsolidiert. Zwar hätten die meisten Branchen aktuell mit Problemen gekämpft, doch "die Goldindustrie floriert ungeachtet von COVID-19-Protokollen und ruhenden Betrieben", sage Joe Foster.