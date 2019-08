Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (08.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF).Symrise habe in der ersten Hälfte 2019 das profitable Wachstum fortgesetzt. Dabei hätten sich vor allem die Geschäfte in den Regionen Lateinamerika und Asien/Pazifik sehr dynamisch entwickelt. Der geplante und voraussichtlich gegen Ende des dritten Quartals 2019 zum Abschluss kommende Kauf von ADF/IDF in den USA werde sich ebenfalls positiv auf das Wachstumstempo auswirken, dank der hohen Profitabilität aber auch die Ergebnisentwicklung günstig beeinflussen. Der Ausblick für 2019 sei bestätigt und präzisiert worden. Der Analyst habe seine Schätzungen entsprechend überarbeitet und das Kursziel für die Symrise-Aktie von EUR 79,00 auf EUR 82,00 angehoben.Mit Blick auf die immer noch recht hohe Bewertung bleibt Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, jedoch zunächst bei seiner "halten"-Empfehlung für die Symrise-Aktie. (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie84,32 EUR +4,85% (08.08.2019, 15:48)