Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (08.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) nach wie vor ein Kauf.Der Duft- und Aromenhersteller Symrise zähle nach wie vor zu den gefragtesten Werten an der deutschen Börse. Seit dem Corona-Tief laufe die Aktie quasi ohne stärkeren Rücksetzer nach oben, auch aktuell notiere der MDAX-Wert nur knapp unter Allzeithoch. Am Donnerstag habe nun der Rivale Givaudan Zahlen vorgelegt. Das Wachstum habe zwar leicht nachgelassen, doch der Konzern bleibe auf Kurs.Auf bereinigter Basis, also ohne den Zu- und Verkauf von Unternehmensteilen sowie Währungseinflüsse, habe der Umsatz von Givaudan in den vergangenen drei Monaten insgesamt um 3,1 Prozent zugelegt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vernier mitgeteilt habe. In den ersten sechs Monaten des Jahres habe sich der Anstieg noch auf 4,0 Prozent belaufen.Mit Blick auf die ersten neun Monate sei der Umsatz bereinigt um 3,7 Prozent gestiegen. Alle Effekte eingerechnet sei es ein Plus von 2,7 Prozent auf 4,79 Milliarden Schweizer Franken (4,44 Milliarden Euro) gewesen. Die durchschnittlichen Markterwartungen seien damit in etwa erfüllt worden. Zudem strebe das Management weiteres Wachstum an. Im laufenden Jahr sei es das Ziel, den Umsatz profitabel zu steigern. Darüber hinaus kämen auch gezielte Zukäufe infrage, um das bestehende Geschäft zu ergänzen.Symrise selbst dürfte ebenfalls auf Wachstumskurs bleiben. Mittelfristig sollte der Weg auch in den DAX führen. Erweitere die Deutsche Börse wie geplant den deutschen Leitindex auf 40 Werte, führe an Symrise ohnehin kein Weg vorbei. Doch auch wenn es bei 30 Werten bleiben sollte, sollte der Aufstieg nur eine Frage der Zeit sein. Das starke Geschäftsmodell mit soliden Wachstumsraten und viel Fantasie etwa durch Megatrends wie Fleischersatzprodukte komme an der Börse gut an. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung wäre Symrise ohnehin bereits im DAX vertreten, lediglich der Börsenumsatz habe bislang nicht ausgereicht.Symrise sei kein Schnäppchen mehr. Doch die Nachfrage nach den Produkten des Konzerns bleibe hoch, das sollte die Kurse weiter befeuern.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: