Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (16.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Symrise sei der Top-Gewinner des Tages im DAX . Das Papier gewinne um die Mittagszeit 2,3 Prozent auf 104,80 Euro und führe damit die Gewinnerliste vor MTU Aero Engines und Fresenius an. Schon an den Vortagen habe das Papier deutlich zulegen können.Im bisherigen Jahresverlauf hätten sie in der Spitze rund ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Der jahrelange, steile Aufwärtstrend sei aber trotz der jüngsten Korrektur intakt.In der Einladung zur Bilanzpressekonferenz am 1. März habe der Hersteller von Duftstoffen und Aromen am Dienstagmittag geschrieben, zufrieden zurückzublicken: "Wir haben Umsatz und Ertrag kräftig gesteigert."Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram habe Ende Oktober die Jahresprognose für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also Übernahmen und Wechselkurseffekte ausgeklammert - auf um die neun Prozent angehoben. Vom Umsatz sollten mehr als 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen übrigbleiben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Symrise vor kurzem von 146 auf 133 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die Preismacht von auf Verbraucher bezogenen Spezialchemieunternehmen dürfte im laufenden Jahr den Druck durch steigende Zinsen etwas abschwächen, habe Analystin Georgina Fraser in ihrer jüngst präsentierten europäischen Branchenstudie geschrieben.Im Zuge der jüngsten Korrektur sei die Aktie von Symrise unter den Stopp des "Aktionär" bei 100 Euro gerutscht und sei verkauft worden. Langfristig bleibe das Papier weiter interessant. Anleger sollten aber vor einem Neueinstieg ein klares positives Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Symrise-Aktie. (Analyse vom 16.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link