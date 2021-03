Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (16.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF).Auch unter Corona-Bedingungen und trotz zeitweise als Folge eines Cyber-Angriffs gestörter Betriebsabläufe habe der Holzmindener Konzern im Jahr 2020 ein solides Wachstum bei hoher Rentabilität verzeichnet, so der Analyst in einer aktuellen Studie. Dabei sei dem Unternehmen aber ein kräftiger Portfolioeffekt im Segment Nutrition zugute gekommen. Gegenwind sei im zweiten Halbjahr verstärkt von der ungünstigen Entwicklung wichtiger Wechselkurse gekommemn. Für 2021 und die Folgejahre sei eine deutliche Beschleunigung des organischen Wachstums über die Marktdynamik hinaus bei weiter hoher Profitabilität geplant. Der Kurs der Symrise-Aktie preise aber auch schon einen erheblichen Teil der attraktiven Perspektiven ein. Ein wahrscheinlicher Aufstieg in den DAX könnte sich positiv auf die Notierung auswirken.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Symrise-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 104 Euro bekräftigt. (Analyse vom 16.03.2021)