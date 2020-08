Börsenplätze Symrise-Aktie:



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (07.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Symrise habe mit dem Bericht vom Donnerstag starkes Zahlenwerk vorgelegt und die Aktie habe mit deutlichem Anstieg von gut drei Prozent reagiert. Am Freitag ziehe es das Papier zwischenzeitlich sogar auf 113,90 Euro. In der Nachlese der Zahlen habe der Vorstand Heinz-Jürgen Bertram die starke Position und die stabile Verfassung der Lieferketten hervorgehoben. Symrise gehöre neben Delivery Hero zu den potenziellen Nachrückern in den DAX.Die Deutsche Börse entscheide in den Tagen um den 21. August, welches Unternehmen die insolvente und skandalumwitterte Wirecard als DAX-Mitglied ersetzen dürfe. Im Gespräch seien nach wie vor Symrise und die Berliner Delivery Hero. Dazu Symrise-Vorstand Bertram: "Ich weiß auch nicht, ob es so toll ist, ein direkter Nachfolger für den Trümmerhaufen Wirecard zu werden."Viel passender sei es da doch, wenn Delivery Hero diesen Platz einnehme. Der Berliner Konzern sei ein Unternehmen, "das noch nie Geld verdient hat und von dem nicht klar ist, ob sie jemals Geld verdienen", so Bertram. Er stufe damit den Berliner Kandidaten als mehr aussichtsreich für die Änderung im August ein.In Bezug auf die Stärken des Geschäfts im zweiten Quartal habe Bertram die Unabhängigkeit der "hauseigenen" Lieferketten hervorgehoben, die einen Teil der Corona bedingten Einschränkungen hätten wettmachen können. Der Gewinnanstieg in Q2 um knapp 12 Prozent auf 393 Millionen Euro verdeutliche die Ertragsdynamik.Zum ordentlichen Anpassungstermin des DAX im September sei Symrise der Favorit. Aromastoffe würden immer gefragter. Beispielsweise könnte der Megatrend zu mehr Fleischersatz für hohe Nachfrage sorgen. Die Symrise-Wachstumsstory sei noch nicht am Ende.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link