DE000SYM9999



SYM999



SY1



SYIEF



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (12.05.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist zu Jahresbeginn kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien im ersten Quartal um 14,9 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Dabei habe Symrise auch von Übernahmen und Währungskurseffekten profitiert. Organisch habe das Wachstum 8,3 Prozent betragen. Mit dem Auslaufen vieler Corona-Restriktionen seien die Verbraucher wieder aktiver geworden, so Konzernchef Heinz Jürgen Bertram. "Damit stieg die Nachfrage zum Beispiel nach Anwendungen für Sonnenschutz und Feinparfümerie, aber auch nach Getränken und kulinarischen Anwendungen."Was das für den Gewinn bedeute, würden die Aktionäre erst bei Vorlage der Halbjahreszahlen erfahren. Allerdings sehe sich der Konzern trotz der Risiken durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie auf einem guten Weg, die für das laufende Geschäftsjahr gesetzten Ziele - ein organisches Umsatzwachstum um 5 bis 7 Prozent und eine operative Gewinnmarge um die 21 Prozent - zu erreichen. Böse Überraschungen dürfte es also nicht geben. Angesichts dessen sollte sich der aktuell bei rund 100 Euro liegende Aktienkurs zumindest einigermaßen stabil halten können, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:99,42 EUR -0,56% (12.05.2022, 11:25)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie99,34 EUR -1,64% (12.05.2022, 11:27)