Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (20.09.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Symrise: Aktie prallt am 38,2% Retracement ab - AktiennewsDie Aktie von Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) gibt am Montag um 0,43% auf 116,40 Euro nach und war nach Beginn des europäischen Kassahandels kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit dem 21. Juni gerutscht, so die Experten von XTB.Der Kurs sei jedoch am 38,2% Fibonacci-Retracement abgeprallt und habe daraufhin etwa die Hälfte der heutigen Intraday-Verluste ausgleichen können. Um die Korrektur, die am 23. August mit einem Double Top begonnen habe, zu beenden, müsste die Widerstandszone bei 121 Euro durchbrochen werden. Hier habe es seit Oktober 2020 einige Reaktionen gegeben, wobei die Käufer zuletzt am vergangenen Donnerstag an einem Ausbruch gescheitert seien. Das Chartbild sei vorerst als fragil einzustufen. (News vom 20.09.2021)Börsenplätze Symrise-Aktie:116,05 EUR -0,26% (20.09.2021, 11:35)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:116,05 EUR -0,68% (20.09.2021, 11:43)