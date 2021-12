Die Symbotic-Roboter seien laut Unternehmensangaben bereits bei den Supermarkt-Riesen Walmart und Albertsons sowie C&S Wholesale Grocers, dem größten US-Lebensmittel-Großhändler, im Einsatz.



Symbotic adressiere mit seinen Lösungen einen absoluten Wachstumsmarkt. Laut Analysten werde sich das Segment der Warehouse-Automation von 29,6 Mrd. Dollar im Jahr 2020 bis 2025 auf 69 Mrd. mehr als verdoppeln.



Das Unternehmen erwarte bis 2025 ein massives Umsatzwachstum von 211 Mio. Dollar im laufenden Jahr auf knapp zwei Milliarden. Gleichzeitig solle die Bruttomarge von aktuell zwei auf 32 Prozent in die Höhe geschraubt und das bereinigte EBITDA von minus 99 Mio. auf 486 Mio. Dollar verbessert werden.



Nach AutoStore, die Ende Oktober ihr IPO an der Euronext in Olso feierten, kommt mit Symbotic ein weiterer spannender Kandidat aus dem Lager-Robotik-Sektor an die Börse, so Benjamin Heimlich. DER AKTIONÄR werde die weitere Entwicklung beobachten. (Analyse vom 14.12.2021)



Symbotic ist ein von Walmart Inc. unterstütztes Robotik- und Automatisierungsunternehmen. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt den Robotikkonzern Symbotic unter die LupeDie Logistik in Warenhäusern sei für Einzel- und Großhändler von entscheidender Bedeutung. Robotik- und Automatisierungslösungen seien daher gefragt, was sich an der Bewertung von Symbotic ablesen lasse. Das Unternehmen solle über die Fusion mit einem SPAC an die Börse gehen und ruft dabei eine Milliardenbewertung auf.Auf einen Pro-Forma-Eigenkapitalwert von 5,5 Mrd. Dollar taxiere der Deal mit der Mantelgesellschaft SVF Investment Corp 3 (ISIN: KYG8601N1088/ WKN: A2QRCW) der Softbank Group das Unternehmen.Softbank schieße über den VisionFund 2 außerdem 200 Mio. Dollar zu. Zusammen mit dem 205 Mio. Dollar schweren PIPE-Investment, das unter anderem von Walmart stamme, und den 320 Mio. Dollar aus dem SPAC bringe der Zusammenschluss Symbotic 725 Mio. Dollar ein.