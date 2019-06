SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

98,62 CHF -0,46% (27.06.2019, 11:59)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (27.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.ReAssure Group plc habe heute Morgen die Preisspanne für den Börsengang angekündigt, der bei 280 bis 330 Pence pro Aktie liege. Daraus ergäbe sich eine Markkapitalisierung von USD 3,55 bis 4,2 Mrd. Man beachte, dass durch die Beteiligung von MS&AD die Firmenbewertung bei USD 4.0 Mrd. zu liegen gekommen sei.Swiss Re trenne sich von 26% seines Anteils und macht 15% dieses Angebots im Rahmen einer Mehrzuteilungsvereinbarung zugänglich. Als Ergebnis hiervon dürfte Swiss Re schliesslich noch 45,1% an ReAssure halten. Dies erlaube es dem Rückversicherer, die Geschäftseinheit zu dekonsolidieren. Die Behandlung derselben unter der Rubrik SST-Solvenz müsse allerdings von der FINMA abgesegnet werden.Der Analyst schätze den Barmittelzufluss auf USD 1,1 Mrd. (bei Annahme eines mittl. Punkts auf der Preisspanne), was am unteren Ende der ursprünglichen Schätzung von USD 1 bis 1,5 Mrd. liege. Auf Basis dieser Werte könnte sich die SST-Ratio um 10 bis 15 Prozentpunkte verbessern und in H1/2019 bei 270 bis 275% liegen.Diese Zahlen würden in etwa den Erwartungen entsprechen. Der Emissionsprospekt werde noch im Laufe des heutigen Tags veröffentlicht.Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:88,96 EUR -0,89% (27.06.2019, 11:42)