Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (31.07.2019/ac/a/a)



Gute Ergebnisse bei Reinsurance: Die Nettoprämien bei Schaden- und Unfallrückversicherungen seien um 13% ggü. dem Vorjahr gestiegen. Die Schaden-Kosten-Quote von 100,5% übertreffe die Konsensschätzungen (um ADC bereinigt betrage sie 96,8%). Vertragsverlängerungen: Volumen +23%, Preise +1%. Eigenkapitalrendite: 15,9%. Lebens- und Krankenrückversicherung durch konzerninterne Transaktion beeinträchtigt, Eigenkapitalrendite 13,1%.CorSo: Prämien trotz Reduzierung um 7,6% gestiegen. Bereinigte Schaden-Kosten-Quote 101,2%. Erhöhung der Reserven um USD 328 Mio. (etwa USD 1,1 je Aktie). Adverse Development Cover für USD 100 Mio. (konzernintern). Plus: USD 600 Mio. Kapitaleinlagen und zusätzlicher Rückversicherungsschutz. Neues Ziel für Schaden-Kosten-Quote von 98% für 2021.Life Capital: Generierung liquider Mittel von USD 460 Mio. eine Überraschung, die Veräußerung nachrangiger Anleihen für USD 638 Mio. zu verdanken sei.Sonstige: Hoher RoI von 4,2% ggü. 2,6% im Vorjahr. Erster Rückkauf zu 45% abgeschlossen. Keine Erwähnung eines zweiten Rückkaufs. Deutlicher Anstieg des Engagements in Naturkatastrophen, zurück auf Niveaus von 2015, jedoch Einsatz von Fremdkapital.Ernennung: Urs Baertschi zum CEO Reinsurance EMEA, Regional President und Mitglied des Group Executive Committee ernannt. Eine gute Ernennung.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swiss Re-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 117,00. (Analyse vom 31.07.2019)