SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

CHF 97,88 -0,35% (27.02.2018, 09:36)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (27.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Heute veröffentliche der Analyst einen kurzen Zwischenbericht, um seine Einschätzung des potenziellen Softbank-Deals bzw. der Ergebnisse in GJ 2017 zu erläutern.Softbank könnte eine Minderheitsbeteiligung von 20 bis 30% an Swiss Re übernehmen. Die Modalitäten des Beteiligungsaufbaus würden vom jeweiligen Geschäftsszenario abhängen, auch in Bezug auf den Zeitrahmen. Sollte Swiss Re ein Softbank-Engagement für sinnvoll halten, werde man aus Sicht der Analysten eine für alle Beteiligten geeignete Lösung finden, einschließlich der bestehenden Aktionäre.Trotz des tieferen USD-/CHF-Wechselkurses werde die EPS-Schätzung des Analysten für GJ 2018E um 2,5% auf CHF 8,09 gesenkt, für GJ 2019E jedoch um 2,2% auf CHF 9,23 erhöht. Aufgrund des etwas höheren Eigenkapitals und der Kapitalallokation in ertragreichere Segmente steige die Sum-of-the-Parts-Bewertung von CHF 95 auf CHF 103 je Anteil, ohne den Effekt eines potenziellen Softbank-Deals.Der P&C-Rückversicherungsmarkt zeige Anzeichen für eine Verbesserung, aber wegen des hohen alternativen Kapitals komme es kaum zu Preiserhöhungen. Die Erfolgsbilanz von CorSo bleibe bescheiden, aber Life Capital gewinne an Fahrt. Im Hinblick auf Softbank sei die Swiss Re an höheren Risikopools, einem Engagement in Wachstumsmärkte und dem Einsatz von Technologie interessiert - es werde wohl zu einem Deal kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:84,80 EUR -0,09% (27.02.2018, 09:18)