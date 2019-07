SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.400 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2017 betrug der Nettoumsatz 7,960 Milliarden Schweizer Franken (2016: 7,553), der Nettogewinn 755 Millionen Schweizer Franken (2016: 593). (18.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Online-Handel wachse um +48% im 1H19, USA bereits 8% Umsatzanteil: Die Marke Swatch mache bereits 10% ihres Umsatzes mit dem Online-Handel und profitiere dabei auch von der Zusammenarbeit mit JD und Alibaba. Auf Konzernebene habe der Umsatz aus dem Online-Handel (einschl. JD/Alibaba) im 1H19 um +48% zugelegt. In den USA habe der Online-Handel insgesamt einen Umsatzanteil von 8% (ausschl. Marken ohne Online-Handel: 13%). Bei einigen Marken liege er sogar bei 20% (Swatch).Eigener Einzelhandel (32% des Umsatzes) habe weiter zugelegt: Das Vertriebsnetz werde angepasst und die Zahl der Swatch-Shops werde verringert (jetzt 474 eigene Shops mit einem Umsatzanteil von 68%). Gleichzeitig solle aber auch die Zahl der eigenen Mehrmarken-Geschäfte reduziert werden (Tourbillon 13/Hour Passion 56). Dafür werde der Online-Handel v.a. für Swatch/Tissot/Longines, aber auch für Omega vorangetrieben.2H19 mit Trendwende beim Wachstum und Margenverbesserung: Für das 2H19 erwarte Swatch Group eine Verbesserung in Europa (sei im 1H19 wegen Maßnahmen gegen Graumarkthändler negativ gewesen) und ein kontinuierliches Wachstum in Festlandchina, Japan und den USA (zweistelliges Wachstum werde prognostiziert). In Hongkong werde der Rückgang (1H19 -10 bis 20%) auch im 2H19 andauern. Der Analyst erwarte ein org. Umsatzwachstum von +1,5% (bisher +4%) und eine EBIT-Marge von 14,1% (+50 Bp, 2H 14,8%, +230 Bp).Der Markt habe positiv auf den Ausblick auf das 2H19, aber auch auf die Maßnahmen gegen den Graumarkt reagiert. Die Telefonkonferenz sei anlegerfreundlicher gewesen (CEO Hayek möge Analysten ). Für das Gesamtjahr rechne Swatch Group mit einem Wachstum im niedrigen/mittleren einstelligen Bereich. Dies würde knapp +10% für das 2H bedeuten, ein nach Erachten des Analysten sehr ehrgeiziges Ziel, v.a., da er nicht mit einer Trendwende bei den Marken des tiefen/mittleren Preissegments rechne. Für das GJ19 orientiere sich der Analyst am unteren Ende der Umsatzvorgabe (org. +1,5%, 2H +6%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: