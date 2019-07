SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

301,30 CHF +4,11% (17.07.2019, 09:24)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.400 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2017 betrug der Nettoumsatz 7,960 Milliarden Schweizer Franken (2016: 7,553), der Nettogewinn 755 Millionen Schweizer Franken (2016: 593). (17.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Ergebnissen für das 1H19 sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Umsatzplus (org. -3,7%) in China, Japan und USA - Rückgang in HK und Europa: Der Konzernumsatz habe sich im 1H19 auf CHF 4,08 Mrd. belaufen (-4,4%, Kons: CHF 4,15 Mrd.), wobei Watches&Jewelry nur mit -4,9%, Electronic Systems (4% des Umsatzes) dagegen mit +11% abgeschnitten habe. Das Wachstum in Festlandchina, Japan und den USA sei in allen Preissegmenten stark ausgefallen; in HK (mehr als -10%) und Europa seien die Zahlen hingegen rückläufig gewesen, nicht zuletzt wegen Maßnahmen gegen Graumarkthändler (Effekt: CHF >100 Mio.). Der eigene Einzelhandel (VontE: 32% des Umsatzes) habe org. kräftig zulegen können.EBIT-Marge: -140 Bp auf 13,4% - Reingewinn/CF: -11%: Das EBIT habe im 1H19 bei CHF 547 Mio. (-13%, Kons: CHF 534 Mio.), der Reingewinn bei CHF 415 Mio. (-11%, CHF 400 Mio.) geolegen. Die EBIT-Marge habe bei Watches&Jewelry 15,5% (-110 Bp) und bei El. Systems 2,0% (-20 Bp) erreicht. Die Lieferengpässe (Gehäuse, Zifferblätter und Zeiger - v.a. bei Omega/Longines) hätten bisher nicht behoben werden können. Der Cashflow sei um -11% auf CHF 376 Mio. gesunken, dies nicht zuletzt wegen der Lagerbestände, die, trotz Umsatzrückgang, von CHF 6,92 Mrd. auf CHF 7,10 Mrd. zugenommen hätten(+3%).Gute Aussichten für 2H: Swatch Group rechnet im 2H19 mit einem robusten Plus und für das Gesamtjahr mit einem Wachstum im positiven Bereich. Zum Vergleich: das OG im 2H18 lag bei -1,2% (1H18: +12,6%).Die Ergebnisse im 1H19 wiesen noch schwächere Umsätze aus als erwartet. Mit einem Umsatzverlust von -4,9% bei Uhren und Schmuck hat die Gruppe eindeutig Marktanteile eingebüßt (Schweizer Uhrenexporte im 1H: +4%), was auf ihre dominierende Position im unteren/mittleren Segment zurückzuführen ist. Aufgrund eines schwachen 2H18 ist mit einer Trendwende beim Wachstum zu rechnen, aber ein positives Wachstum für das Gesamtjahr erscheint ambitioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: