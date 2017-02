Börse Frankfurt-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

314,92 EUR -0,07% (09.02.2017, 14:57)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

335,40 CHF -0,06% (09.02.2017, 15:01)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 36.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2015 betrug der Nettoumsatz 8,451 Milliarden Schweizer Franken (2014: 8,709), der Nettogewinn 1,119 Milliarden Schweizer Franken (2014: 1,416). (09.02.2017/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktie: Uhrenhersteller positioniert sich im Segment der Elektromobilität - AktienanalyseDer Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) will im Segment der Elektromobilität Fuß fassen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die von der Swatch-Tochter Belenos unter geheimer Rezeptur gefertigten Autobatterien der neuen Generation sollten bereits im März dieses Jahres in China getestet werden.Die Batterie solle im Vergleich zu bereits vorhanden Modellen eine um bis zu 30 Prozent höhere Leistung ermöglichen. Laut Vorstandsvorsitzenden Nick Hayek würde sich somit beispielsweise die Reichweite des Tesla S-Modells von momentan ca. 530 km auf bis zu 780 km steigern lassen.Weiterhin solle sich zum einen die Ladegeschwindigkeit als auch die Lebensdauer der Batterie im Vergleich zu herkömmlichen Modellen verdoppeln. Zudem sei die Batterie, welche aus Vanadium in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich entwickelt werde, sicherer als die bisherigen verwendeten Aggregate. Hayek rechne somit insgesamt mit einem potenziellen Umsatz für sein Unternehmen von bis zu CHF 15 Mrd., was eine Verdopplung des bisherigen Umsatzes von Swatch wäre.Hayek nehme weiterhin an, dass im Jahr 2020 ca. 17 Millionen Fahrzeuge elektrisch angetrieben würden. Der vor diesem Hintergrund angepeilte Marktanteil läge bei ca. 2,5 Millionen Elektroautos, welche mit Aggregaten der Tochter Belenos angetrieben würden.Für das laufende Jahr sei das Unternehmen jedoch zuversichtlich und rechne mit einem "gesunden" Wachstum. Grund hierfür sei das Wachstum der letzten drei Monate sowie die damit verbundene substanzielle Verbesserung der Marge.Die Aktie der Swatch Group AG notiere aktuell bei CHF 340,10 mit einem durchschnittlichen Kursziel von CHF 316,10 (Bloomberg). Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate betrage 31,79. Für die kommenden zwölf Monate werde ein KGV von 22,74 erwartet. Die Marktkapitalisierung beträgt momentan CHF 18,747 Mrd., so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 08.02.2017)Börsenplätze Swatch Group-Aktie: