Tradegate-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

367,40 EUR +5,89% (30.01.2018, 17:45)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

423,80 CHF +5,08% (30.01.2018, 17:31)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 36.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2015 betrug der Nettoumsatz 8,451 Milliarden Schweizer Franken (2014: 8,709), der Nettogewinn 1,119 Milliarden Schweizer Franken (2014: 1,416). (30.01.2018/ac/a/a)







Essen (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) an.Der Schweizer Uhrenhersteller habe vorläufige Zahlen für 2017 veröffentlicht. Demnach sei der Umsatz im vergangenen Jahr um 5,4% auf 7,96 Mrd. CHF (Konsenserwartung 7,74 Mrd. CHF) bzw. um 5,8% bei konstanten Wechselkursen gestiegen. Das EBIT (Betriebsergebnis) sei um 24,5% auf 1,00 Mrd. CHF (Konsenserwartung 997 Mio. CHF) gesprungen, wodurch sich die operative Marge auf 12,6% (+190 Basispunkte) verbessert habe. Der Nettogewinn sei um 27% auf 755 Mio. CHF geklettert. Für das Geschäftsjahr 2017 solle eine Dividende je Aktie von 7,50 CH (2016: 6,75 CHF) gezahlt werden.Die Zahlen für 2017 seien solide und etwas besser als von Marktteilnehmern erwartet ausgefallen. Der Dividendenanstieg sei höher als prognostiziert gewesen, doch bleibe die Dividendenrendite relativ gering. Die kräftigen Anstiege seien das Resultat einer starken Markterholung und würden sich relativieren, da das Vorjahr unter massiven Absatzrückgängen gelitten habe. Als Folge seien 2016 das Betriebsergebnis um 45% und das Nettoergebnis um 47% eingebrochen. Die Absatzerholung habe sich Swatch zufolge im zweiten Halbjahr vor allem im Prestige- und Luxussegment verstärkt, das bei Swatch jedoch nicht so stark gewichtet sei. Im bedeutsameren unteren und mittleren Preissegment habe das Unternehmen "gutes Wachstum" verzeichnet und in allen Regionen Zuwächse erzielen können.Erwartungsgemäß habe Swatch den Schwung mit ins neue Jahr genommen und einen "sehr guten Januarstart" verzeichnet. Aufgrund einer "sehr guten" Auslastung im Produktionsbereich und neuen Produktlancierungen erwarte das Swatch-Management 2018 ein "sehr dynamisches Wachstum" in Lokalwährung. Konkretere Ziele seien nicht gegeben worden.Die Swatch Group-Aktie sei von 350 CHF im November auf über 400 CHF angestiegen und habe nach Zahlen- /Ausblickbekanntgabe nochmals leicht zulegen können. Nach Erachten der Analysten seien damit die anhaltende Erholung der Uhrenabsatzmärkte und damit verbunden weitere operative Verbesserungen bereits eingepreist, denn die Bewertung sei mit einem KGV von 24 nicht mehr günstig. Auch bei einem erwarteten weiteren Gewinnanstieg 2019 liege die Bewertung über 20 und dem langjährigen Durchschnitt. Unsicherheiten hinsichtlich der Nachfrage seien dabei gar nicht berücksichtigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: