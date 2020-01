LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

71,95 EUR +2,79% (06.01.2020, 10:33)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

78,50 CHF +2,41% (06.01.2020, 10:17)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (06.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Neuer CFO ernannt: Sunrise habe heute Morgen gemeldet, dass der bisherige Head of IR, Uwe Schiller, mit sofortiger Wirkung neuer CFO werde. Er ersetze damit André Krause, der nach dem Rücktritt von Olaf Swantee Anfang 2020 neuer CEO des Unternehmens geworden sei.Darüber hinaus sei bekannt gegeben worden, dass der bisherige Chief Consumer Officer Bruno Duarte, der kurz nach Olaf Swantee von EE zu Sunrise gekommen sei, beschlossen habe, das Unternehmen zu verlassen. Bis sein Nachfolger feststehe, werde André Krause ad interim diese Einheit leiten.Die Ernennung von Uwe Schiller zum CFO überrasche angesichts seiner Zuständigkeiten in verschiedenen Finanzprojekten und seiner seit 2003 bei Sunrise gesammelten Finanzexpertise nicht. Die interne Nachfolge signalisiere Kontinuität für die Finanzstrategie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sunrise-Aktie: