Börsenplätze Sunrise-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

73,40 EUR +1,66% (15.11.2019, 14:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

80,45 CHF +1,39% (15.11.2019, 14:20)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (15.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Angesichts der 3Q-Zahlen erhöhe sich die Umsatzprognose des Analysten für Mobile Services leicht (stärker steigende Abonnentenzahlen) - was aber durch gesunkene ARPUs und reduzierte Erwartungen für Internet/TV (intensiviertes Werbeumfeld) wieder neutralisiert werde. Das derzeitige Werbeumfeld dürfte kurzfristig weiter bestehen, sollte sich im kommenden Jahr aber, im Gefolge von UPCs Turnaround, etwas entschärfen. Die Analystenprognose für die ber. EBITDA-Marge erhöhe sich leicht, als Folge eines veränderten Mix sowie unerwartet guter Margen im Mobilbereich. Nach Aufhebung der Aktienkaufvereinbarung (SPA) berücksichtige Diethelm sämtliche im 4Q19 anfallenden Kosten. Diese würden sein prognostiziertes ber. EBITDA nicht verändern, würden dafür aber den ausgew. Reingewinn 2019 umso mehr belasten.Unveränderte Dividendenprognose: Trotz Sonderkosten bleibe die Dividendenprognose des Analysten unverändert, da Sunrise ursprünglich mit höheren Kosten für den Erwerb der 5G-Frequenz gerechnet und den Mittelbedarf für die Refinanzierung 2018 zu hoch angesetzt habe. Ab 2020 dürfte die Dividendenpolitik durch die FCF-Generierung wieder vollumfänglich gestützt werden. Daher rechne der Analyst hier weiter mit einer steigenden Dividende, bei unverändert attraktiver Rendite.Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse per Ende FebruarMark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating und das Kursziel von CHF 85 für die Sunrise-Aktie. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link