71,35 EUR -1,04% (30.09.2019, 11:47)



77,50 CHF -2,82% (30.09.2019, 11:33)



CH0267291224



A14M5T



SR2



SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (30.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Änderung der Finanzierung: Sunrise habe heute eine geänderte Finanzierungsstruktur vorgelegt. Danach reduziere sich die Bezugsrechtsemission deutlich von CHF 4,1 Mrd. auf 2,8 Mrd. bei einem höheren Verschuldungsgrad (neues Verhältnis EK/Schulden: 45%/55% statt bisher 65%/35%). Dank günstiger Konditionen bei einer bestehenden langfristigen Kreditfazilität, die erhöht werde, würden auch die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten - trotz des höheren Verschuldungsgrades - von 3,6% auf rund 3,2% sinken.FCF-Steigerung verdoppelt: Die veränderte Finanzierungsstruktur und die niedrigeren Zinsen würden zu einem deutlich verbesserten FCF je Aktie führen. Auf Basis der Analystenschätzungen sei bis 2023E eine Verdoppelung der FCF-Steigerung je Aktie zu erwarten.Dividendenpolitik beibehalten: Sunrise halte an seiner Dividendenpolitik fest und gehe für 2019 von einer Steigerung der Dividende je Aktie um 4 bis 6% aus. Das Unternehmen eine COTO ein (Cash or Title Option), bei der Aktionäre zwischen einer Dividende und Aktien oder einer Kombination aus beidem wählen könnten.Die neue Finanzierungsstruktur verringere nicht nur die Kapitalerhöhung beträchtlich, sondern senke auch die Fremdkapitalkosten - so dass sich hier bereits ab 2022 eine sehr attraktive Steigerung des FCF/Aktie ergebe, der bis 2023 gar das Doppelte des Werts der bisherigen Struktur erreichen solle. Dies dürfte vom Markt positiv aufgenommen werden, was aber nichts an der Tatsache ändere, dass der Ausgang der GV (23. Okt.) nach wie vor ungewiss sei.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sunrise-Aktie. Das Kursziel laute CHF 90. (Analyse vom 30.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link