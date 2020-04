Börsenplätze Sulzer-Aktie:



Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (21.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF).Der Auftragseingang im 1Q20 sei org. um 3,2% (>VontE 1,7%) oder 7,7% auf einer zugrunde liegenden Basis gestiegen, wenn man einen große Auftrag für eine Wasserpipeline und eine Entsalzungsanlagen im Wert von CHF 42 Mio. im 1Q19 ausschließe. Die Wechselkurseffekte hätten 5,5% (VontE -5,0%) und die M&A-Auswirkungen 3,3% (1,9%, starke Performance von GTC in Chemtech) betragen.Wachstum durch geringfügig zyklisches Geschäft angekurbelt: Bei RES sei der Umsatz org. um 12,7% gestiegen, gefolgt von Pumps mit 4,5% (trotz schwieriger Vergleichsbasis von 10,6%), Chemtech mit -12,2% (schwierige Vergleichsbasis von 15,8%) und APS mit -3,0% (aber Beauty habe die Talsohle erreicht, +10% ggü. 4Q). Nach Markt: O&G +24,7% (Upstream +), Power mit zweistelligem Plus, Chemicals -6,9% (10,2% negative Währungseffekte, Änderung der Zeitpläne für größere Projekte), Water -16,5% (aber zugrunde liegend +18,1%).Das Umsatzwachstum: habe org. -4,3% (aber M&A +2,1%) aufgrund der vorübergehenden Schließung von Standorten in China und Indien betragen. FCF +15 Mio.GJ20-Prognose zurückgezogen: Das Management habe wie bereits bei Peer Flowserve seine Prognose zurückgezogen (zuvor: 2 bis 4% Auftragseingang, 1 bis 3% Umsatzwachstum und 10,2 bis 10,5% op. EBITA-Marge). Die Betriebskosten würden um CHF 60 Mio. (Kombination aus temporären und strukturellen Maßnahmen) und die Investitionen um CHF 60 Mio. (auf CHF 70 Mio. im GJ20E) gesenkt.1Q stärker als erwartet: Nach den guten 1Q-Zahlen rechne Furger im 2Q mit einer deutlichen Verlangsamung. Mit einem Auftragsbestand von CHF 1.925 Mio. (80% davon handelbar im GJ20) und einer Liquidität von CHF 1,6 Mrd. sei Sulzer in der aktuellen Corona-Krise sehr gut aufgestellt. Neben Kostensenkungen plane das Unternehmen eine Reduktion der Energie-Kapazität um 1/3 (Details würden mit den 1H-Zahlen folgen). Der Analyst rechne mit einer Fokusverlagerung auf die nur wenig zyklischen 2/3 der Geschäftsaktivitäten. Sulzer werde auf Basis des EV/EBITDA, aber auch im Vergleich zu Flowserve, derzeit zu einem massiven Abschlag von 42% gehandelt.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sulzer-Aktie. Das Kursziel laute CHF 95. (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link