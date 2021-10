Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,97 EUR +0,72% (01.10.2021, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,95 EUR +0,65% (01.10.2021, 15:29)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (01.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Zucker sorgt für ein deutliches Plus - Schlechte Ernte in Brasilien erwartet - AktienanalyseNach einem enttäuschenden Start in das Jahr überraschte Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) im zweiten Quartal positiv, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen habe Südzucker im zweiten Quartal den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 10% auf 1,84 Mrd. Euro gesteigert. Deutlich größer sei das Plus beim operativen Konzernergebnis ausgefallen: Der weltgrößte Zuckerproduzent habe einen Zuwachs von ca. 25% auf etwa 85 Mio. Euro verbucht. Laut eigenen Angaben sei diese Verbesserung maßgeblich durch das Segment Zucker getragen worden. Dank der guten Entwicklung im zweiten Quartal liege das operative Konzernergebnis des ersten Halbjahres sogar leicht über dem Vorjahresniveau.Trotz dem deutlichen Ergebnisanstieg halte die Konzernführung an ihrem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr fest. Insgesamt werde ein Umsatz von 7,0 bis 7,2 (Vorjahr: 6,7) Mrd. Euro erwartet. Für das operative Ergebnis werde ein deutlicher Anstieg innerhalb einer Bandbreite von 300 bis 400 (Vorjahr: 236) Mio. Euro prognostiziert. Nach wie vor warne das Unternehmen vor einer pandemiebedingt heterogenen Geschäftsentwicklung, die zu zahlreichen Verwerfungen führen könne.Vor wenigen Tagen habe die diesjährige Zuckerrübenkampagne begonnen. In den nächsten vier Monaten würden die Zuckerrüben geerntet und direkt im Anschluss zur weiteren Verarbeitung in die Fabrik gebracht. Dieses Jahr würden die Bauern mit einer ertragreicheren Ernte als im vergangenen Jahr rechnen. Die Wirtschaftsvereinigung Zucker prognostiziere eine Rübenanlieferung von 27,56 Mio. Tonnen, was ein Plus von 1,84 Mio. Tonnen gegenüber 2020 wäre. Allerdings könnte der Zuckergehalt der Rüben aufgrund des sehr niederschlagsreichen Sommers niedriger als erhofft ausfallen. Keine gute Zuckerrohrernte zeichne sich dagegen in Brasilien ab. Aufgrund von Dürre und Frost sei mit dem schlechtesten Ergebnis seit Jahrzehnten zu rechnen. Sollte sich dies bewahrheiten, hätte dies Auswirkungen auf das globale Angebot und den internationalen Zuckerpreis.Ein steigender Zuckerpreis würde sich nach Meinung der Analysten positiv auf das Ergebnis von Südzucker auswirken. Historisch betrachtet sei der Preis derzeit relativ niedrig, weshalb die Analysten mittel- bis langfristig durchaus mit höheren Notierungen rechnen würden. Ob allerdings jemals wieder die alten Höchststände erreicht würden, würden sie bezweifeln. Aufgrund des Trends zu zuckerarmer Ernährung würden die Analysen eine rückläufige Nachfrage erwarten - zumindest aus dem Lebensmittelbereich. Des Weiteren bestünden trotz der momentanen Normalisierung weiterhin wirtschaftliche und finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.Das Rating von Südzucker werde durch die Größe des Unternehmens und seine führende Position in der Rübenzuckerproduktion in Europa, die Diversifizierung in fünf Geschäftsbereiche mit einem zunehmenden Beitrag der Nicht-Zucker-Aktivitäten zur Cash-Generierung und die weiterhin gute Liquidität gestützt. Des Weiteren erwarte z.B. Moody's, dass ein positiver freier Cashflow in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 zum Schuldenabbau verwendet werden könne, um die Bilanz des Unternehmens zu stärken. Nichtsdestotrotz müsse das Unternehmen daran arbeiten, die Rentabilität des Zuckersegments zu verbessern, um die künftige Volatilität der Zuckerpreise abzufedern. Gelinge dies nicht, könnte dies zu einem Abwärtsdruck auf das Rating führen. Da Südzucker ein Investment-Grade-Rating als wichtiges Ziel betrachtet, ist das Management allerdings bemüht, diese Einstufung auch in Zukunft beizubehalten, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie: