Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 28 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 19.200 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2018/19 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. (23.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Das SDAX-Unternehmen Südzucker habe seine Ziele für das Ende Februar zu Ende gegangene Geschäftsjahr erreicht. Der Umsatz habe mit 6,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,8 Mrd.) zwar am unteren Ende der anvisierten Spanne gelegen, das operative Ergebnis von 116 Millionen Euro (Vorjahr: 27 Mio.) hingegen am oberen Ende der eigenen Erwartungen - vor allem dank der Tochter CropEnergies. Die Pläne für 2020 würden deutliche Verbesserungen vorsehen: Der operative Gewinn solle auf 300 bis 400 Millionen Euro klettern. Die Börse habe dies gestern mit einem Aufschlag von rund sieben Prozent gefeiert.Sollten die Pläne für 2020 (explizit noch ohne Corona-Auswirkungen formuliert) aufgehen, winke eventuell sogar ein einstelliges KGV. Die Dividende solle mit 0,20 Euro genauso hoch ausfallen wie im Vorjahr. Zunächst scheine also vieles prima. Allerdings habe die Tochter CropEnergies gestern den Markt mit deutlich niedrigeren Umsätzen und Gewinnen für das laufende Jahr gewarnt. Die eigentliche Herausforderung für Südzucker stelle aber in diesem Jahr - wie immer - der Zuckerpreis dar.Der Chart zeige den Südzucker-Aktienkurs gegen den Zuckerpreis im Zeitverlauf. Der hohe Zusammenhang sei auf den ersten Blick zu erkennen. Das Problem: Der Zuckerpreis habe zuletzt erheblich korrigiert, die Aktie sei hingegen jüngst deutlich angesprungen. Allein im letzten Monat habe der Rohstoff um weitere zehn Prozent korrigiert, die Aktie hingegen habe sich um 30 Prozent erholt. Solche Diskrepanzen seien in der Vergangenheit jeweils wieder aufgelöst worden. Natürlich könnte hierzu der Zuckerpreis demnächst ebenfalls stark nach oben ziehen. In allen anderen Fällen sei die mittelfristige Ausgangsposition für die Aktie allerdings vergleichsweise ungünstig.