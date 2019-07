Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (18.07.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Marktumfeld bleibt herausfordernd - AktienanalyseDer Verfall der Zuckerpreise macht Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) weiter zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzrückgang um knapp 3,5 Prozent auf 1,68 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres um fast 40 Prozent auf 47 Mio. Euro eingebrochen. Anleger hätten enttäuscht reagiert: Auf Wochensicht sei die Aktie um mehr als elf Prozent in die Tiefe gerauscht. Die im April gestartete Erholung sei damit schlagartig abgewürgt worden. Auch die bestätigte Prognose, wonach der Umsatz in diesem Jahr zwischen 6,7 und 7,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,8 Mrd. Euro) liegen und sich das operative Konzernergebnis nach wie vor in einer Bandbreite von 0 bis 100 Mio. Euro (Vorjahr: 27 Mio. Euro) bewegen solle, habe die Anleger nicht besänftigen können.Analysten hätten da deutlich entspannter reagiert. Sie hätten angesichts der anhaltend niedrigen Zuckerpreise Schlimmeres befürchtet. Vereinzelt seien sogar die Kursziele leicht angehoben worden. Große Sprünge würden die meisten Experten der Aktie wegen der schwierigen Lage auf dem Zuckermarkt und angesichts der guten Kursentwicklung der vergangenen Monate - seit Jahresbeginn stehe trotz des Rücksetzers noch immer ein Plus von gut 22 Prozent zu Buche - aber nicht zutrauen. Einen drastischen Einbruch erwarte allerdings auch niemand. Das macht die Aktie zu einem interessanten Basiswert für Seitwärtsspekulationen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2019)