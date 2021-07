Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,08 EUR -5,35% (08.07.2021, 11:37)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (08.07.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Aktie steckt im Seitwärtstrend fest - AktienanalyseDer Zuckerproduzent Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) hat im ersten Geschäftsquartal trotz eines höheren Umsatzes deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Gemäß vorläufigen Zahlen sei das operative Konzernergebnis zwischen März und Mai um fast ein Fünftel auf rund 49 Mio. Euro abgesackt, während die Erlöse um knapp fünf Prozent auf 1,75 Mrd. Euro hätten gesteigert werden können. Laut dem Unternehmen habe es infolge der Pandemie "zahlreiche Verwerfungen" gegeben. Die könnten im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Februar 2022 zu "gegenläufigen Effekten in den Quartalen" führen. "Wir werden uns nun die Entwicklungen im Detail anschauen", habe ein Konzernsprecher auf Nachfrage gesagt. Eine konkrete Erklärung für die Zahlen gebe es aber noch nicht.Die Mitte Mai veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr habe Südzucker allerdings bereits bestätigt. Im Konzern werde für das Geschäftsjahr 2021/22 weiterhin ein Umsatz von 7,0 bis 7,2 (Vorjahr: 6,7) Mrd. Euro erwartet. Das operative Ergebnis solle zwischen 300 und 400 (Vorjahr: 236) Mio. Euro liegen. Trotz der enttäuschenden Eckdaten würden die Analysten der Investmentbank Warburg Research daher keinen Grund sehen, von ihrer Kaufempfehlung mit Kursziel 17,90 Euro (aktuell: 13,17 Euro) abzurücken.Karsten Rahlf von der NordLB erwarte neben einem deutlich besseren Außer-Haus-Geschäft außerdem eine positive Ergebniswende im Kerngeschäft Zucker. Auch er habe die Einstufung daher auf "kaufen" belassen. Das Kursziel sehe Rahlf mit 15,60 Euro ebenfalls klar über dem aktuellen Niveau. Da die Aktie aber weiterhin in einem Seitwärtstrend feststeckt, sollten Anleger lieber zu Bonus-Investments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2021)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,03 EUR -4,19% (08.07.2021, 11:22)