Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Ströer SE einen Umsatz in Höhe von 824 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (17.01.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, steicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF).Das Papier des Kölner Unternehmens habe nach dem Kursanstieg der letzten Wochen das Kursziel von 40 Euro überschritten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Derzeit tendiere die Ströer-Aktie in der Spanne von rd. 40 bis rd. 42,50 Euro und liege damit innerhalb der Bandbreite von 10% um Fechners Kursziel von 40 Euro.Vor dem Hintergrund des Kursanstiegs der letzten Wochen und angesichts des Erreichens seines Kursziels stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, die Ströer-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse im Einklang mit der Empfehlungssystematik von "kaufen" auf "halten" bei einem unveränderten Kursziel von 40 Euro herab. (Analyse vom 17.01.2017)