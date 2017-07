ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (30.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktie: Größeres Verkaufssignal droht! ChartanalyseDas Wertpapier des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) blickt auf einen astreinen Aufwärtstrend seit Anfang Dezember zurück, jedoch wurde diese in dieser Handelswoche zur Unterseite gebrochen und dürfte nun ein größeres Verkaufssignal zur Folge haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bis Anfang dieses Jahres hätten sich die Kursnotierungen noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend aufgehalten und seien von den Hochs bei 64,49 Euro auf ein Verlaufstief von gerade einmal 34,25 Euro zurückgefallen. Erst an dieser Stelle sei der Trendverlauf wieder gedreht und im Januar dieses Jahres nachhaltig darüber ausgebroche - Im Zuge dessen habe bis Anfang dieses Monats Ströer auf ein Verlaufshoch von 58,59 Euro zulegen können. An dieser Stelle sei jedoch bereits das Interesse der Käufer geschwindendet, die Aktie habe zunächst auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 um 54,00 Euro zurückgesetzt. Vergangene Woche sei es bereits zu einem kurzfristigen Unterschreiten des Aufwärtstrendkanals gekommen, ein letztes Aufbäumen der Käufer sei jedoch erfolglos versiegt. Nun befinde sich die Aktie wieder im Bereich der Vorwochentiefs, ein Kursrutsch darunter aktiviert weitere Verkaufsordern bei den Brokern und könne daher kurzfristig auf der Short-Seite nachgehandelt werden.Für die Bullen sei der Donnerstagshandel ohnehin ein Desaster gewesen und habe ebenfalls auf die Kursnotierungen des Werbeflächenvermieters Ströer gedrückt. Geht es am Ende dieser Handelswoche nun unter die Vorwochentiefs von 52,13 Euro weiter runter, so ist mit einen anschließenden Kursrutsch zurück auf das 61,8% Fibonacci-Retracement um 49,29 Euro, sowie die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 48,82 Euro zu rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.06.2017)Börsenplätze Ströer-Aktie:52,28 EUR -0,13% (30.06.2017, 09:25)Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:52,31 EUR +1,17% (30.06.2017, 09:42)