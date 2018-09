Kursziel

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 72,00 Buy HSBC Olivier Moral 29.08.2018 76,00 Buy Hauck & Aufhäuser Pierre Gröning 13.08.2018 64,00 Equal-weight Morgan Stanley Julia Matoshchuk 10.08.2018 67,00 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 10.08.2018 69,00 Overweight Barclays Asen Kostadinov 09.08.2018 65,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 09.08.2018 60,00 Hold Kepler Cheuvreux Craig Abbott 09.08.2018 85,00 Overweight J.P. Morgan Marcus Diebel 09.08.2018

Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

50,70 EUR +2,80% (10.09.2018)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

50,60 EUR +3,05% (10.09.2018)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (11.09.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) nach Quartalszahlen zu? 85,00 oder 60,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 9. August ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. August zu entnehmen ist, habe der Konzern im ersten Halbjahr vor allem dank des Ausbaus des Telefon- und Direktvertriebs kräftig zugelegt. In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24% auf 742 Mio. Euro gestiegen Knapp acht Prozentpunkte hätten dabei aus organischem Wachstum gestammt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe um 12% auf 242 Mio. Euro zugelegt. Damit habe Ströer bei diesen beiden Kennziffern die Erwartungen der Analysten erfüllt. Unter dem Strich habe das Unternehmen 33,5 Mio.Euro und damit 16% mehr als vor einem Jahr verdient.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Marcus Diebel, in einer Aktienanalyse vom 09.08.2017 das "overweight"-Rating mit einem Kursziel von 85,00 Euro bestätigt. Das Unternehmen sei im zweiten Quartal solide gewachsen, so der Analyst. Die Jahresziele seien bestätigt worden.Die niedrigste Kursprognose für die Ströer-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Craig Abbott, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Aktienanalyse vom 09.08.2018 die Ströer-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" und einem Kursziel von 60,00 Euro bewertet. Der Konzern habe ein robustes Wachstum aus eigener Kraft erzielt, so Abbott. Dabei habe das Inhalte- und Direktmarketing-Geschäft Rückenwind geliefert, während OOH wieder träge gewesen sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Börsenplätze Ströer-Aktie: