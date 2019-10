SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

869,20 CHF -0,64% (29.10.2019, 16:04)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (29.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Straumann habe im 3Q19 ein org. Wachstum von 18,7% erreicht, Haupttreiber seien die Regionen Nordamerika und APAC gewesen, die um 23,5% bzw. 23,4% zulegen würden - und damit die Erwartungen um über 500 Bp hätten übertreffen können. Die größte Region, EMEA, habe bescheidenere 13,1% erreicht (Kons: 14,8%), während Lateinamerika derzeit für Straumann ein besonders schwieriges Umfeld darstelle. Akquisitionen (insbes. Anthogyr) hätten +3,7% beigetragen, während Währungseffekte mit -1,7% zu Buche geschlagen hätten. Mit CHF 371,1 Mio. habe der Gesamtumsatz 1,6% über dem Konsenswert gelegen. Bei den Produkten sei der Absatz von Biomaterialien am stärksten gestiegen. Die transparenten Zahnschienen (Aligner) hätten ein Plus von 60% und damit eine Beschleunigung ggü. dem 2Q19 (55%) gezeigt. Während Straumann für BLX keine Umsatzzahlen ausgewiesen habe, habe das Segment in den Regionen EMEA, Nord- und Lateinamerika das Wachstum gestützt, da viele Kunden von BLT zu BLX wechseln würden. Wie bereits früher hätten günstige Implantate stärker zulegen können als Premiummodelle. Nur das Scanner-Geschäft habe sich verhalten entwickelt, wobei ein Feuer bei Dental Wings hier zu Lieferengpässen (bei hoher Nachfrage) geführt habe.Ausblick: Straumann rechne neu mit einem org. Wachstum im mittl. (statt: tiefen bis mittl.) Zehnprozentbereich. Zudem sollten sich Kern-EBITDA- und -EBIT-Marge auf zugrunde liegender Basis weiter verbessern.Mit einem org. Wachstum von 18,7% stelle das 3Q19 das 16. aufeinanderfolgende Quartal mit einer zweistelligen Wachstumsrate dar. Daran könne auch das seit Anfang 2019 flaue Scanner-Geschäft nichts ändern und zeige, dass Straumann nicht nur ein Ein-Produkt-Unternehmen sei. Straumann habe auch im schwierigen lateinamerikanischen Markt ein starkes Wachstum verzeichnen können und die Entwicklung in Nordamerika sei einfach hervorragend. Buchta erwarte, dass Straumann das org. Wachstum im Jahr 2020 beschleunigen werde, angekurbelt durch transparente Aligner, Scanner, BLX, BLT und Value-Implantate.