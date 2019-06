SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

862,00 CHF +0,47% (25.06.2019, 12:21)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (25.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Wachstumsinitiativen: Trotz mittlerweile drei Jahren mit zweistelligem org. Wachstum verfüge Straumann in den meisten seiner wichtigsten Absatzmärkte einen Marktanteil von unter 10%. Hier biete sich also genügend Spielraum für künftige Zuwächse. Seit Veröffentlichung der 3Q18-Zahlen habe Straumann mehrere Wachstumsinitiativen angekündigt, und Buchta sei überzeugt, dass hier noch mehr komme. Er sei daher zuversichtlich, dass das Unternehmen mind. weitere fünf Jahre lang zweistellig zulegen könne. Für das GJ19 prognostiziere der Analyst ein OG von 15 bis 16%, gefolgt von einer Beschleunigung 2020, dem Jahr, in dem die neuen Wachstumsinitiativen auf breiter Basis umgesetzt würden.Margen, FCF, Bilanz und Dividende: Während Buchta nicht davon ausgehe, dass sich die Margensteigerung der letzten Jahre einfach fortführen lasse (VontE: org. +30 bis 40 Bp), sehe er mit Blick auf die Operating Leverage durchaus noch Aufwärtspotenzial. Was auch dem FCF zugutekommen werde. Dabei dürfte die hohe FCF-Generierung zu einer fast schon überstarken Bilanz führen, denn Buchta bezweifle, dass Straumann seine Barmittel intern oder extern vollständig nutzen könne. Folglich erscheine Buchta eine Erhöhung der Aktionärserträge ab 2020/21 zunehmend wahrscheinlich. Mittelgroße Akquisitionen, wie die von ClearCorrect, würden allerdings weiterhin eine attraktive Investitionsmöglichkeit bleiben.Wie in seiner detaillierten Studie vom 11. Februar bereits hervorgehoben, sei Buchta fest davon überzeugt, dass Straumann in den nächsten Jahren kräftig wachsen könne. Der Analyst berücksichtige dies in seiner DCF-Bewertung, erhöhe aber sein Kursziel von CHF 910 auf CHF 970. Basierend auf seinen Schätzungen für 2020 würde dies eine P/E Ratio von ca. 36 implizieren, was der Bewertung anderer Unternehmen der wachstumsstarken Medtech-Vergleichsgruppe entspreche. Die starken Wachstumsaussichten, die starke Bilanz sowie der verbesserte FCF und das starke ROIC-Potenzial würden aus Sicht des Analysten dieses hohe Niveau rechtfertigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Straumann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Straumann-Aktie:770,40 EUR -0,44% (25.06.2019, 09:47)