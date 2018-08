Tradegate-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

19,19 Euro -0,10% (03.08.2018, 12:54)



NASDAQ-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

22,26 USD +0,00% (03.08.2018, 15:18, vorbörslich)



ISIN Stratasys-Aktie:

IL0011267213



WKN Stratasys-Aktie:

A1J5UR



Ticker-Symbol Stratasys-Aktie Deutschland:

SCY



NASDAQ Ticker-Symbol Stratasys-Aktie-Aktie:

SSYS



Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen..



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren. (03.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von David Ryzhik von Susquehanna Financial:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst David Ryzhik von Susquehanna Financial seine positive Haltung in Bezug auf die Aktien von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS).Die Analysten von Susquehanna Financial zeigen sich nach dem Quartalsbericht von Stratasys Ltd. davon überzeugt, dass sich die Erholung bei den wiederkehrenden Umsatz- und Gewinnströmen fortsetzen wird. Dies gelte selbst unter konservativen Annahmen.Analyst David Ryzhik sieht Stratasys für einen größeren Wettbewerber als möglichen Übernahmekandidaten an um eine Marktführerschaft im 3D Drucksektor zu etablieren.In ihrer Stratasys-Aktienanalyse halten die Analysten von Susquehanna Financial am Votum "positive" fest und veranschlagen ein Kursziel von 25,00 USD.Börsenplätze Stratasys-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Stratasys-Aktie:19.09 Euro +2,03% (03.08.2018, 15:04)