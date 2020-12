Börsenplätze Storytel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Storytel-Aktie:

27,00 EUR +3,65% (30.12.2020, 14:01)



ISIN Storytel-Aktie:

SE0007439443



WKN Storytel-Aktie:

A14ZN9



Ticker-Symbol Deutschland Storytel -Aktie:

DST



Oslo-Ticker-Symbol Storytel-Aktie:

STORY B



Kurzprofil Storytel AB:



Storytel AB (ISIN: SE0007439443, WKN: A14ZN9, Ticker-Symbol Deutschland: DST, Oslo-Ticker-Symbol: STORY B), ehemals Massolit Media publ AB, ist eine in Schweden ansässige Holdinggesellschaft, deren Management sich hauptsächlich mit Geschäftsentwicklung und Finanzen beschäftigt. Massolit Forlag AB ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die Bücher für Kinder und Erwachsenenliteratur in aktuellen und zukünftigen Formaten veröffentlicht und verkauft, vor allem Autorschaftsfiktion und nicht-gesundheitliche/persönliche Entwicklung. Mit Massolit Interactive Studio (ub) startet das Unternehmen ein Programm für Digital Publishing (Anwendungen für Smartphones und Tablets) auf der Seite der elektronischen Bücher und MP3-Audio-Bücher, die bereits durch Elib, Storytel, iTunes und andere herausgegeben sind. Die Anwendungen werden in erster Linie über den Apple Appstore und Google Play verkauft. Die Gesellschaft wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Massolit Media AB betrieben. (30.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Storytel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Storytel AB (ISIN: SE0007439443, WKN: A14ZN9, Ticker-Symbol Deutschland: DST, Oslo-Ticker-Symbol: STORY B) unter die Lupe.Skandinavien habe viele hochinteressante Unternehmen auf dem Kurszettel zu bieten. "Der Aktionär" habe im Laufe des Jahres 2020 viele spannende Gesellschaften aus Schweden vorgestellt. Zum Jahresende würden die Aktien des Hörbuch-Spezialisten Storytel nochmal ordentlich Gas geben.Hörbücher seien in der Corona-Krise gefragt. Das habe auch Storytel in Form einer steigenden Nachfrage verspürt. Im dritten Quartal hätten die Schweden mit rund 1,36 Millionen 34 Prozent mehr Kunden verzeichnet als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus rolle Storytel den Hörbuch-Dienst in immer mehr Ländern aus und agiere weiter mit einer hohen Übernahmeaktivität, um Marktanteile zu gewinnen.Charttechnisch habe der "Aktionär"-Hot-Stock nun Luft bis zum Rekordhoch. Im November habe der schwedische Wert erfolgreich die 200-Tage-Linie getestet und sei im Anschluss daran nach oben abgeprallt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link