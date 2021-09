Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist ein international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Der Konzernumsatz 2016 betrug rund 1,23 Mrd. Euro. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (07.09.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA(ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) weiterhin zu kaufen.Sto habe jüngst den Halbjahresbericht veröffentlicht, der vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums der europäischen Bauwirtschaft und intakter Markttreiber eine Fortsetzung der erfreulichen operativen Entwicklung offenbare. In Folge der positiven Performance habe das Unternehmen die Erlösprognose von zuvor 4,1% auf 10,0% spürbar angehoben. Jedoch habe das Management angesichts der angespannten Situation auf den Beschaffungsmärkten den Ergebnisausblick (EBT zwischen 95 und 110 Mio. Euro) bestätigt, was einen massiven Margenrückgang im gewöhnlich ergebnisstarken H2 impliziere. Dies bewerte die Analystin als zu konservativ, sodass sie unverändert an ihren Prognosen festhalte und ein Übertreffen der Bandbreite für realistisch erachte.Angesichts der günstigen Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft sowie einer starken Nachfrage mit historischen Höchstwerten beim Umsatz im April und Juni habe Sto in H1/21 ein spürbares Umsatzplus von 17,1% auf 778,1 Mio. Euro erzielt, womit die Analysten-Prognose deutlich übertroffen worden sei (MONe: 712,5 Mio. Euro). Neben einer soliden Entwicklung im Kernmarkt Deutschland (+9,4% yoy) sei das Wachstum insbesondere von Nachholeffekten in den europäischen Märkten wie Frankreich oder Italien getragen worden.Einhergehend mit dem Erlöswachstum sei auch das EBIT sprunghaft um +56,2% yoy auf 68,9 Mio. Euro (MONe: 55,6 Mio. Euro) angestiegen. Dies finde die Analystin insofern bemerkenswert, als dass die operativen Fortschritte in erster Linie auf Skalenerträge und strikte Kosteneinsparungen (u.a. Reise- und Messekosten) zurückzuführen seien. Die ausgeprägte Materialknappheit spiegle sich hingegen in einer um 190 BP gestiegenen Materialaufwandsquote wider (H1/21: 46,8% vs. H1/20: 44,9%).Nichtsdestotrotz stelle die aktuelle Materialbeschaffung das Unternehmen im traditionell ertragsstärkeren H2 weiter vor große Herausforderungen. Wie das Management am Donnerstag auf einem von uns organisierten Fieldtrip hervorgehoben habe, seien die erwarteten Steigerungsraten nunmehr zwar moderater, das Preislevel aber nach wie vor sehr hoch. Mit Ausnahme von Projekten mit Festpreisen dürften die Kostensteigerungen jedoch teilweise durch bereits initiierte Preiserhöhungen abgefedert werden. Angesichts der marktbedingten Unsicherheiten sei die Bestätigung der EBT-Prognose zwar nachvollziehbar, erscheine angesichts des vom Unternehmen avisierten deutlich rückläufigen Profitabilitätsniveaus aber überzogen (EBIT-Marge: 4,8%, -510 BP yoy).Die Analystin belasse ihre EBT-Prognose daher bei 114,2 Mio. Euro und erwarte ein Übertreffen der Bandbreite. Die operative Entwicklung in H1 sei überraschend stark gewesen. Trotz spürbarer Herausforderungen auf der Beschaffungsseite erwarte sie eine weiterhin solide Performance in H2.Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, bestätigt daher das "kaufen"-Rating für die Sto-Vorzugsaktie bei einem neuen Kursziel von 290,00 Euro (zuvor: 270,00 Euro). (Analyse vom 07.09.2021)