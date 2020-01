Tradegate-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist ein international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Der Konzernumsatz 2016 betrug rund 1,23 Mrd. Euro. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (06.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unter die Lupe.Der Hersteller von Verbundsystemen für die Wärmedämmung sei ein potenzieller Profiteur des Klimaschutzprogramms. Und die Sto-Aktie kenne nur den Weg nach oben - vollkommen zu Recht. Denn operativ laufe es beim Stühlinger Unternehmen wie geschmiert. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 5,8% auf 1,07 Mrd. Euro gesteigert worden und auch beim EBIT und Nettogewinn habe Sto deutliche Zugewinne verbucht. Gestützt werde die positive Geschäftsentwicklung durch Zukäufe. Seit Jahresbeginn konsolidiere Sto das Geschäft der Liaver GmbH aus dem thüringischen Ilmenau. Seit August fließe auch die Unitex Australia Pty Ltd. in die Sto-Bilanz mit ein.Schließlich lasse Sto seine Aktionäre an der operativen Entwicklung teilhaben. Im Jahr 2018 seien 0,31 Euro je Aktie in Form einer Basisdividende und ein Bonus von 3,78 Euro pro Aktie an die Anteilseigner geflossen. Der Spezialist für Wärmedämmung dürfte auch in den kommenden Jahren an der ausgewogenen Akquisitionsstrategie und der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik festhalten. Die Sto-Aktie könnte in Zeiten von Klimaschutz und der Förderung des energieeffizienten Bauens eine Art Renaissance auf dem Börsenparkett erleben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sto-Vorzugsaktie: