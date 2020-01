Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch in diesem Jahr werden die Finanzmärkte von politischen Faktoren beeinflusst, so die Analysten der Helaba.



Derzeit seien es die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die zu einer erhöhten Risikoaversion beitragen würden. Das datenseitige Interesse gelte heute den Einkaufsmanagerindices des Dienstleistungssektors. Vorabschätzungen in Deutschland, Frankreich und der Eurozone hätten auf die Zweiteilung aufmerksam gemacht. Während das Verarbeitende Gewerbe trotz des erzielten Teilabkommens im Handelsstreit mit Rückgängen enttäuscht habe, habe der Dienstleistungssektor im Expansionsbereich zulegen können.



Bei den Werten in Italien und Spanien seien kleine Verbesserungen möglich, daher sollten Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung nicht aufgegeben werden. In den USA habe der ISM-Industrieindex mit dem Rückgang auf das tiefste Niveau seit mehr als zehn Jahren enttäuscht. Bei dem morgen anstehenden Service-Index sollten daher die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden. Noch aber liege der Index auf einem hohen Niveau, sodass eine Rezession in der Gesamtwirtschaft trotz der Schwäche im Industriesektor abgewendet werden könne. (06.01.2020/ac/a/m)



