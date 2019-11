In den USA würden die Märkte auf diverse wichtige Immobilienmarktdaten, das Protokoll zur letzten FED-Sitzung am Mittwoch sowie das finale Michigan-Verbrauchervertrauen für November am Freitag blicken. Und in Japan kämen am Mittwoch die Oktober-Handelsbilanz und am Freitag Inflationszahlen für Oktober.



München (www.aktiencheck.de) - Die erwartete technische Rezession der deutschen Wirtschaft ist ausgeblieben, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers.Das sei eine kleine Überraschung, vor allem aber ein positives Signal gewesen. Nun würden in der kommenden Woche wichtige Stimmungsindikatoren der Unternehmen für November mit Spannung erwartet. "Angesichts der anhaltenden Hoffnung auf eine Entspannung der Handelskonflikte gehen wir davon aus, dass die Einkaufsmanagerindizes ihre Erholung fortsetzen", prognostiziere Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "Wegen der gestiegenen Hoffnung auf eine Entspannung im Exportgeschäft dürften gerade die deutschen Einkaufsmanager wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken." Greil gebe dennoch weiterhin zu bedenken, "dass weder ein Handelsdeal zwischen den USA und China noch ein Ausbleiben neuer US-Importzölle auf Autos aus der EU bisher wirklich klar ist."Neben den vorläufigen November-Einkaufsmanagerindices für Deutschland, die Eurozone sowie die USA am Freitag stünden diese Woche am Mittwoch die deutschen Produzentenpreise für Oktober an - und am Freitag vor allem das finale deutsche Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal mit Details an. Für den gesamten Euroraum werde am Donnerstag zudem das Verbrauchervertrauen im November veröffentlicht.