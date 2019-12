Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das finale Ergebnis des Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone im November wurde vom veröffentlichenden Markit-Institut um 0,3 auf 46,9 nach oben revidiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der zweite Anstieg in Folge (September: 45,7, Oktober: 45,9) lasse darauf hoffen, dass der nun seit fast zwei Jahren andauernde Abwärtstrend bei dem Sentimentindikator seit dem Umfragehoch vom Dezember 2017 gestoppt sei. Die absoluten Werte würden indes in vielen Ländern der Staatengemeinschaft weiterhin auf eine Kontraktion im Industrie-Sektor hindeuten. So hätten die Umfragesalden für Deutschland, Italien und Spanien im Berichtsmonat lediglich bei 44,1, 47,6 und 47,5 Punkten (zuvor: 42,1, 47,7 und 46,8) notiert. Einzig Frankreich weise mit 51,7 Punkten (Oktober: 50,7) einen Indexwert oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten aus.



Die Aufwärtsrevision der Industrie-PMIs für Deutschland und die Eurozone habe keine großen Marktbewegungen mit sich gebracht. Dagegen hätten die verbesserten PMI-Daten aus China dazu geführt, dass die Renditen 10-jähriger Anleihen gestern im Tagesverlauf spürbar angezogen seien. Bundespapiere dieser Laufzeit hätten dabei wieder oberhalb von -0,3% notiert. (03.12.2019/ac/a/m)



