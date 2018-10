Brasilien drohe eine Schuldenkrise mit einer Verschuldung von über 80%, und trotz der Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung dürfte das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit 2018 über 7% liegen. Brasilien brauche eine dringende Rentenreform und eine Verpflichtung zu weiteren Ausgabenkontrollen, um sicherzustellen, dass sich das BIP stabilisiere.



Für Bolsonaro habe sich ein Großteil der Medienaufmerksamkeit im Vorfeld der Wahlen verständlicherweise auf seine illiberalen sozialen Ansichten konzentriert, doch seine Wirtschaftspolitiken seien viel moderater. Er habe einen relativ marktfreundlichen Finanzsprecher Paulo Guedes ernannt, der in Gesprächen mit Investoren die richtigen Signale bezüglich der notwendigen Reformen gegeben habe, um Brasilien auf einen stärkeren Kurs zu bringen.



Investec AM sei vorsichtig, was das Potenzial für substanzielle Reformen in Brasilien angehe, denn der neue Kongress spiegele einen Verlust an Dynamik für die Linke und eine tiefe Anti-Arbeiterpartei-Stimmung wider. Beide Ergebnisse könnten zu einer besseren Unterstützung der Reformen durch den Kongress beitragen. Investec AM stelle jedoch fest, dass sowohl der Senat als auch der Kongress weiterhin fragmentiert seien.



Ein Haddad-Sieg, der sehr unwahrscheinlich sei, würde das Land letztendlich einer Schuldenkrise in den Jahren 2019-2020 näherbringen, da es an Engagement für die dringend notwendige Rentenreform mangele. Investec AM habe wenig über die wirtschaftspolitischen Details (oder glaubwürdige Ernennungen) von Haddad oder der PT gesehen, und die Gespräche von Investec AM mit Mitgliedern des Teams seien nicht überzeugend gewesen. Angesichts dieser Unklarheit sei Investec AM skeptisch, dass sie in der Lage und bereit seien, die entsprechenden steuerlichen Anpassungen vorzunehmen, insbesondere angesichts der Geschichte der Partei mit ihren Steuerexzessen. (23.10.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) -Jair Bolsonaro, der im ersten Wahlgang am 7. Oktober 46% der Stimmen erhielt, tritt am kommenden Sonntag, den 28. Oktober in der Stichwahl gegen seinen Widersacher Fernando Haddad (29% im ersten Wahlgang) an. Beide Kandidaten konnten im ersten Wahlgang mehr Stimmen auf sich vereinen, als Umfragen zuvor vorhergesagt hatten. Die Stichwahl in Brasilien kommentiert Mike Hugman, Portfolio Manager im EM Fixed Income Team bei Investec Asset Management wie folgt:Bolsonaro sei ein starker Favorit für die Präsidentschaftswahl in der zweiten Runde, da nur ein kleiner Teil der Stimmen der anderen Mitte-Rechts-Kandidaten umgewandelt werden müsse. Investec AM glaube, dass alle Indizien auf eine 80%-ige Wahrscheinlichkeit eines Bolsonaro-Sieges hindeuten würden. Aber Investec sei sich auch bewusst, dass Neves, der Mitte-Rechts-Kandidat, im Jahr 2014 die Abstimmung im frühen zweiten Durchgang um bis zu 8 Punkte angeführt und trotzdem die Stichwahl verloren habe.