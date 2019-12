Bonn (www.aktiencheck.de) - ADP, der führende Anbieter in Sachen Lohn- und Gehaltsabrechnung in den USA, hat gestern seine monatliche Schätzung über die Stellenentwicklung im privaten Sektor der US-Wirtschaft vorgelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Es habe eine böse Überraschung gegeben. Während der Markt für November mit einem Beschäftigungsplus von 135.000 gerechnet habe, sei der Zuwachs von 121.000 auf 67.000 zurückgegangen. Dies sei der zweitniedrigste Wert der letzten neun Jahre, die Zahl sei allerdings durch einen Streik bei GM belastet worden. Aufgrund der Rückkehr der betroffenen 50.000 Arbeiter an ihren Arbeitsplatz dürfte der offizielle Arbeitsmarktbericht daher stärker ausfallen. Zwar könnten die jeweils ausgewiesenen Stellenentwicklungen in einzelnen Monaten deutlich voneinander abweichen, die Trendkomponenten der ADP-Schätzung und des offiziellen Arbeitsmarktberichts seien jedoch sehr ähnlich. Die aktuelle ADP-Schätzung verstärke damit die Sorge, dass die Beschäftigungsdynamik in den USA in diesem Jahr noch stärker nachlassen könnte, als ohnehin schon erwartet worden sei. Der US-ISM-Serviceindex habe die Konjunktursorgen nochmals vergrößert. Er sei im November um 0,8 auf 53,9 Punkte gefallen und habe damit die Markterwartung unterboten.



Die heute Morgen veröffentlichten deutschen Auftragseingänge für den Oktober hätten ebenfalls die Erwartungen enttäuscht. Statt eines im Konsens prognostizierten Anstieges um 0,4% hätten sie um 0,4% nachgegeben. Die Erholung im verarbeitenden Gewerbe lasse offenbar weiter auf sich warten. (05.12.2019/ac/a/m)





